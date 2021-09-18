Минобороны Норвегии потребовали от России открыто проводить военные учения

В министерстве обороны Норвегии призвали Россию проводить совместные с Белоруссией военные учение «Запад-2021» открыто. Об этом сообщил глава Минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

«Мы призываем Россию к открытости в отношении учений», - сообщил глава МИД Норвегии.

Бакке-Йенсен также выразил беспокойство по военной активности России, возрастающей в соседствующих с Норвегией районах.

«Мы неуклонно наблюдаем растущую военную активность России в соседних районах, как на севере, так и на юге. Норвегия вместе с союзниками внимательно следит за развитием событий", - заявил Бакке-Йенсен.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2021» прошли в период с 10 по 16 сентября. По данным Минобороны России, за военными учениями следили 120 наблюдателей из 45 стран.

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