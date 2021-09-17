Портал "Независимого общественного мониторинга" атаковали умные холодильники

Портал ассоциации "Независимый общественный мониторинг", куда поступает информация от наблюдателей с российских избирательных участков, стал целью массированных DDoS-атак из-за рубежа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации, атаки на портал начали регистрировать с утра 17 сентября. К12.00 число запросов в секунду превысило 100 000, что стало причиной кратковременного прекращения работы портала.

Сообщается, что атаки идут из Нидерландов, США и Украины.

"Мы фиксируем более 100 000 запросов в секунду. Работает ботнет, в котором отправляют запросы даже умные холодильники с подключением к интернету", — заявил федеральный координатор ассоциации по вопросам технического обеспечения Владислав Березуцкий.

По его словам, аналогичные атаки на портал фиксировались в 2018 году на выборах президента РФ.

Техслужба "Независимого общественного мониторинга" предупредила о возможности временных перебоев в доступе к порталу.

В настоящее время предпринимаются меры по устранению неполадок на сайте.

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