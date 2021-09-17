Песков попросил США и Европу повлиять на Украину для решения проблемы в Донбассе

Представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отсутствии прогресса в разрешении конфликта на неподконтрольных Украине территориях.

Журналисты спросили у пресс-секретаря президента России Владимира Путина, как можно решить проблему в Донбассе. Дмитрий Песков призвал власти Европы и Америки повлиять на Киев, чтобы тот начал действовать исходя из минских соглашений.

"Насколько мы понимаем, США обладают определённым влиянием, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве", — подчеркнул представитель, слова которого передали сотрудники ТАСС.

По словам пресс-секретаря, американские власти могли бы помочь Украине с необходимыми решениями, однако правительство не предпринимает подобных действий.

Напомним, что представитель МИД Мария Захарова призвала Запад, который курирует Украину, остановить военную риторику Киева в отношении России. Ранее Владимир Зеленский назвал возможной войну между странами. Кроме того, секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов заявлял, что военные могут "вернуть" Донецкую и Луганскую народные республики.

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