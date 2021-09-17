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Путин предложил обновить кадры ШОС

Политика

Владимир Путин предложил региональной антитеррористической структуре ШОС обновить кадровый резерв. Об этом сообщил президент России на саммите ШОС.

"Было бы полезным укрепить РАТС ШОС, наняв специалистов по борьбе с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения", — отметил Путин в ходе своего виртуального выступления.

Российский лидер также сообщил, что Россия примет самое активное участие в программе сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, сепаратизму и терроризму на 2022-2024 годы.

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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