Владимир Путин предложил региональной антитеррористической структуре ШОС обновить кадровый резерв. Об этом сообщил президент России на саммите ШОС.
"Было бы полезным укрепить РАТС ШОС, наняв специалистов по борьбе с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения", — отметил Путин в ходе своего виртуального выступления.
Российский лидер также сообщил, что Россия примет самое активное участие в программе сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, сепаратизму и терроризму на 2022-2024 годы.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".