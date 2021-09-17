Зеленский вручил Меркель орден за остановку "российского военного вторжения"

Канцлер Германии Ангела Меркель получила орден Свободы от Владимира Зеленского. Президент Украины поблагодарил её за поддержку суверенитета страны.

В наградном листе сказано, что с помощью немецких политиков в 2015 году удалось "фактически остановить широкомасштабное военное вторжение Российской Федерации", а также начать последовательное сотрудничество на уровне Евросоюза по вопросам санкций в отношении Кремля, передаёт издание "Украинские новости".

Также Зеленский подчеркнул, что канцлер Германии — это один из государственных деятелей, благосклонно настроенных к украинским властям. С 2014 года Меркель направила стране финансово-техническую и гуманитарную помощь общим объёмом около 1,4 миллиарда евро.

Кроме того, во время встречи президент Украины выразил надежду, что стороны в дальнейшем сохранят партнёрские отношения.

Добавим, орден свободы является высшей государственной наградой Украины.

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