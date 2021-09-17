Канцлер Германии Ангела Меркель получила орден Свободы от Владимира Зеленского. Президент Украины поблагодарил её за поддержку суверенитета страны.
В наградном листе сказано, что с помощью немецких политиков в 2015 году удалось "фактически остановить широкомасштабное военное вторжение Российской Федерации", а также начать последовательное сотрудничество на уровне Евросоюза по вопросам санкций в отношении Кремля, передаёт издание "Украинские новости".
Кроме того, во время встречи президент Украины выразил надежду, что стороны в дальнейшем сохранят партнёрские отношения.
Добавим, орден свободы является высшей государственной наградой Украины.
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