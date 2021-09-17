Инфоцентры для онлайн-голосования на выборах в Госдуму открыли в ДНР

Граждане ДНР с российскими паспортами могут проголосовать на выборах в Госдуму онлайн в открытых на территории республики инфоцентрах.

"Всего открыто 255 инфоцентров на территории республики и три на КПП на границе. Они работают в режиме с 8.00 до 20.00 в течение трёх дней. Одновременно инфоцентры могут принять от пяти до десяти человек каждый, в зависимости от размера", — сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя одного из таких центров Анну Гайворонскую.

По её словам, в инфоцентрах могут проголосовать онлайн те, кто оказался без доступа в интернет в дни выборов или сомневается в технических возможностях своего оборудования.

Как рассказала Анна Гайворонская, в инфоцентрах в целях соблюдения тайны голосования у компьютеров установлены ширмы.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что возможность дистанционного голосования доступна для жителей ДНР, имеющих верифицированные аккаунты на портале Госуслуг. По словам Анны Гайворонской, специалисты инфоцентров готовы проконсультировать избирателей по вопросам, касающимся работы с этим сайтом перед голосованием.

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