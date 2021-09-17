"Интерфакс": замгоссекретаря США Виктория Нуланд может посетить Москву осенью

Визит в РФ заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд может состояться осенью.

По сведениям информированного источника "Интерфакса", в настоящее время возможность визита Нуланд в Россию обсуждают в Москве и Вашингтоне.

О сроках посещения Москвы заместителем госсекретаря США, а также о повестке её визита собеседник агентства не рассказал.

В сообщении отмечается, что весной 2019 года Виктория Нуланд не смогла принять участие в международной конференции в Москве, так как ей было отказано в визе. В министерстве иностранных дел РФ тогда пояснили, что Нуланд внесли в "чёрные списки" в ответ на американские персональные санкции в отношении россиян.

Напомним, Викторию Нуланд назначили на должность заместителя госсекретаря США после инаугурации Джо Байдена в январе 2021 года.

Во время Евромайдана дипломат курировала украинское направление. В декабре 20123 года в ходе визита в Киев она встретилась с участниками протеста и угостила их печеньем и булочками. Впоследствии это стало мемом "печеньки Госдепа".

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