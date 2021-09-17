Демократическая партия уничтожит США за три года. Такое предположение высказал бывший президент страны Дональд Трамп.
Как заявил Трамп, страна будет уничтожена в течении трех лет при условии, если представители республиканской партии не смогут получить большинство мест в Конгрессе на выборах следующего года и встать во главе Правительства в 2024 году.
"За три года от страны ничего не останется", — сообщил Трамп в интервью американскому телевизионному каналу Newsmax.
Боле того, Дональд Трамп также раскритиковал действующего президента страны Джо Байдена, заявив, что с его первого дня правления в январе 2021 году страна "скатилась, как никогда до этого".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разрыв контракта между Австралией и Францией на создание подлодок, напомнив, что когда-то Париж поступил аналогично, аннулировав сделку с Россией на покупку вертолётоносцев "Мистраль".