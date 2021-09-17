"США скатились, как никогда до этого": Трамп о правлении Байдена

Демократическая партия уничтожит США за три года. Такое предположение высказал бывший президент страны Дональд Трамп.

Как заявил Трамп, страна будет уничтожена в течении трех лет при условии, если представители республиканской партии не смогут получить большинство мест в Конгрессе на выборах следующего года и встать во главе Правительства в 2024 году.

"За три года от страны ничего не останется", — сообщил Трамп в интервью американскому телевизионному каналу Newsmax.

Боле того, Дональд Трамп также раскритиковал действующего президента страны Джо Байдена, заявив, что с его первого дня правления в январе 2021 году страна "скатилась, как никогда до этого".

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