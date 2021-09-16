Экс-посол США: Украину не примут в НАТО даже через 10 лет

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст уверен, что в ближайшие 10 лет Украина не станет членом Североатлантического альянса.

После визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский сказал, что американский лидер Джо Байден положительно оценил стремление Киева попасть в НАТО.

Однако Хербст усомнился в том, что Украине удастся вступить в Альянс в ближайшее десятилетие.

"Я не вижу членства Украины в НАТО даже через пять лет, даже через 10 лет", — сказал бывший дипломат.

Байден хочет, чтобы Украина и Грузия присоединились к НАТО, однако некоторые европейские союзники выступают против этого, и американский лидер не может игнорировать их и действовать самостоятельно.

В 2016 году целью внешней политики Украины стало вступление страны в НАТО. В 2019 году Верховная рада Украины внесла изменения в конституцию, наметив курс страны в Евросоюз и Североатлантический альянс. Ранее Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными возможностями.

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