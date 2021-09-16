Захарова объяснила, почему Россия не собирается нападать на Украину

Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге прокомментировала сообщения украинских властей о войне за Крым между нашей страной и Украиной. По словам российского политика, подобные слова нельзя назвать адекватными.

Также Мария Захарова подчеркнула, что жители полуострова могут не переживать насчёт таких высказываний, поскольку его надёжно защищают. Кроме того, политик жёстко отреагировала на предположения о возможных военных действиях со стороны России. Представитель вспомнила ситуацию, когда украинские и западные СМИ заявляли о танках, которые РФ направляла на чужую территорию.

"Не надо фантазировать", — заключила Мария Захарова, которую цитировал ТАСС.

Она объяснила, что вместо танков власти нашей страны отправляли на Украину гуманитарную помощь, которую можно измерять в тоннах.

Ранее представители Государственной пограничной службы Украины сообщали, что в Сумской области власти укрепляют границу. По данным сообщения, особое внимание уделяют территориям рядом с Россией из-за её "агрессии". Кроме того, правительство опасается миграционных проблем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.