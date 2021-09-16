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Россия предрекла Западу провал в Афганистане

Политика

Без помощи России Запад ожидает провал в Афганистане. Так прокомментировала действия НАТО в Афганистане официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают", — сообщила представитель МИД РФ в эфире Первого канала.

Представитель МИД РФ также затронула проблему наркотрафика в Афганистане и ввезенном оружии, что и стало причиной "разжигания настоящего костра".

"Мы наблюдаем абсолютно позорнейшее явление: и то, что сделали со страной, и как не смогли даже достойно уйти, и как подставили миллионы граждан под удар. Граждан, с которыми они работали, и те, которые просто жили в своей стране", — заметила Мария Захарова.

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ПРАВДА про Афганистан, которую вы еще не слышали
Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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