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Финансовый аналитик о ПФР: "Ликвидировать эту "раковую опухоль"

Политика

Финансовый аналитик Владимир Нечитайло возмутился, что пенсии, причём далеко не у всех пенсионеров, индексируются с учётом уровня инфляции, в то время как чиновники утверждают себе гигантскую заработную плату.

Финансовый аналитик о ПФР: "Ликвидировать эту "раковую опухоль"

"Всё страннее и страннее"

Специалист прокомментировал данные Счётной палаты. В 2020 году фонд оплаты труда сотрудников ПФР превысил 68 миллиардов рублей. Средняя зарплата сотрудников головного офиса Пенсионного фонда составила почти 92 тысячи рублей, в то время как средний размер пенсии по стране на декабрь 2020 года — 15 059 рублей.

"Вот уж когда сразу вспоминаются слова главной героини из сказочной повести Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес": "Всё чудесатее и чудесатее, всё любопытственнее и любопытственнее, всё страннее и страннее!" — прокомментировал ситуацию аналитик в беседе с журналистами "Свободной прессы".

По словам Владимира Нечитайло, выплаты работникам ПФР увеличивались в три раза быстрее, чем пенсии для стариков. При этом у российских властей всё ещё нет средств, чтобы дать больше денег бабушкам и дедушкам, которые вынуждены продолжать трудиться из-за нищенского размера пенсии.

Решение проблемы

Также эксперт вспомнил, что в 2018 году об изменениях в ПФР власти думали как о способе улучшить жизнь россиян. Аналитик убеждён, что чиновники при этом заботились только о себе. Специалисты уже неоднократно предлагали ликвидировать Пенсионный фонд РФ и отдать его обязанности Министерству социальной защиты. Выплаты же могут поступать гражданам напрямую из бюджета.

"Если ликвидировать эту "раковую опухоль", то государство сэкономит миллиарды рублей, которые сейчас тратит на зарплаты сотрудников фонда, его пиар и недвижимость, а пенсии можно будет увеличить в самое ближайшее время", — подчеркнул Владимир Нечитайло.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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