Песков отреагировал на доклад Европарламента о "холодной войне" с Россией

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на доклад, призывающий Евросоюз пересмотреть отношения с Россией. Ранее этот документ утвердили на заседании Европейского парламента.

По словам пресс-секретаря российского президента, материалы документа о "холодной войне" вызывают лишь сожаление, ведь в них не содержится информации о том, как выстраивать продуктивный диалог между странами и решать существующие проблемы с помощью сотрудничества на различных политических уровнях.

"Единственное, на что можно сделать скидку — это на то, что документ носит исключительно рекомендательный характер", — сказал Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

Добавим, что в докладе, который утвердил Европарламент, говорится о необходимости всячески препятствовать "вмешательству" России в дела других государств. Кроме того, составители документа рекомендуют вести "выборочные контакты" с руководством РФ, сохраняя демократический настрой.

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