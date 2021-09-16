Песков раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в окружении Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вспышка коронавируса в окружении Владимира Путина произошла в сентябре. Опасную инфекцию подхватили сразу несколько десятков человек.

По словам Пескова, в Кремле считают важным проанализировать ситуацию с широким распространением COVID-19. Коронавирусную инфекцию диагностировали у сотрудников, которые обеспечивают жизнедеятельность российского лидера и каждый день следят за его безопасностью. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что в этом участвуют довольно много служащих, передаёт РИА Новости.

"Кто-то был инфицирован. Поскольку внутри группы общение, произошло инфицирование большой группы", — прокомментировал Дмитрий Песков.

Он добавил, что Владимир Путин регулярно сдаёт тесты на COVID-19, а почти все люди, работающие рядом с президентом, вакцинированы. Сейчас руководитель страны решает все задачи дистанционно, однако его график практически не изменился.

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