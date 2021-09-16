Литва требует у России сократить добычу рыбы в Балтийском море

Литва призвала Россию сократить добычу сельди и трески в Балтийском море. Власти считают, что квоты на российский промысел рыбы в акватории значительно завышены. Жалобу литовские специалисты при Совете ЕС направили в Еврокомиссию и попросили "возобновить диалог".

"Российская сторона осуществляет целенаправленный промысел балтийской трески и в одностороннем порядке устанавливает значительно превышающие научные рекомендации и свою историческую долю квоты", — считают литовские власти, передаёт RT.

В свою очередь в российском Информационном агентстве по рыболовству ответили, что Россия квот не нарушает и все объёмы промысла определяет соответствующая комиссия. А также считают, что проблема, наоборот, в Литве.

"У них, конечно, большие проблемы с рыболовством, которые они всячески пытаются переложить на российскую сторону", — заявили в агентстве.

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