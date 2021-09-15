Депутат Госдумы попросил признать "Единую Россию" иностранным агентом

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов направил в Министерство юстиции запрос о признании "Единой России" иностранным агентом.

Основанием, по мнению депутата, являются данные сводного финансового отчета "Единой России" за 2020 год. В нем указывается, что партия получала пожертвования от ряда зарубежных организаций, в том числе компании, одним из собственников которого является Европейский банк реконструкции и развития, а также ряда фирм, зарегистрированных на Кипре.

Парфенов в своём запросе отметил, что согласно действующему законодательству не допускается участие в избирательной кампании некоммерческой организации, которая выполняет функции иностранного агента.

Информацию о запросе прокомментировал заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

По его мнению, это не более чем пиар-ход накануне выборов. При этом Хинштейн не исключил и провокации со стороны оппонентов "Единой России".

Он подчеркнул, что такого рода обращения не направлены на объективное разбирательство. "На мой взгляд, задача таких обращений только в одном - создать информационный шум, а дальше как в известном анекдоте "прокукарекай, а там хоть не рассветай", - цитируют замсекретаря генсовета ЕР РИА "Новости".

В настоящее время в список Минюста внесены более 200 частных лиц и организаций, выполняющих функции иностранных агентов.