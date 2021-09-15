EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Ничего со мной не сделать Вам!": Алла Пугачёва ответила тем, кто её оклеветал
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Фигуранту дела об отравлении арбузом грозит до 10 лет тюрьмы
Прокуратура Праги не раскроет основания задержания россиянина
Иркутские власти обсудят внешний вид школьников после инцидента с учеником
Подруга Леонтьева рассказала, как жена певца борется за его трезвость
В Швеции мужчине дали срок за шпионаж в пользу России
"Радуйся, живи, улыбайся!" — МакSим поцеловала дочь на детской площадке
Учёные нашли в чае 500 неизвестных потенциально опасных продуктов

Депутат Госдумы попросил признать "Единую Россию" иностранным агентом

Политика

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов направил в Министерство юстиции запрос о признании "Единой России" иностранным агентом.

Депутат Госдумы попросил признать "Единую Россию" иностранным агентом

Основанием, по мнению депутата, являются данные сводного финансового отчета "Единой России" за 2020 год. В нем указывается, что партия получала пожертвования от ряда зарубежных организаций, в том числе компании, одним из собственников которого является Европейский банк реконструкции и развития, а также ряда фирм, зарегистрированных на Кипре.

Парфенов в своём запросе отметил, что согласно действующему законодательству не допускается участие в избирательной кампании некоммерческой организации, которая выполняет функции иностранного агента.

Информацию о запросе прокомментировал заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

По его мнению, это не более чем пиар-ход накануне выборов. При этом Хинштейн не исключил и провокации со стороны оппонентов "Единой России".

Он подчеркнул, что такого рода обращения не направлены на объективное разбирательство. "На мой взгляд, задача таких обращений только в одном - создать информационный шум, а дальше как в известном анекдоте "прокукарекай, а там хоть не рассветай", - цитируют замсекретаря генсовета ЕР РИА "Новости".

В настоящее время в список Минюста внесены более 200 частных лиц и организаций, выполняющих функции иностранных агентов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В Испании зафиксирован первый случай лечения геймера от игровой зависимости
Кожа на руках любит лимон и массаж
"Ничего со мной не сделать Вам!": Алла Пугачёва ответила тем, кто её оклеветал
Эксперт поделился методами выжить во время встречи с медведем: "Курить и петь"
Фигуранту дела об отравлении арбузом грозит до 10 лет тюрьмы
Китайцы считали "тайный сигнал" Путина Западу
Прокуратура Праги не раскроет основания задержания россиянина
Можно ли употреблять кофе при розацеа?
Иркутские власти обсудят внешний вид школьников после инцидента с учеником
Подруга Леонтьева рассказала, как жена певца борется за его трезвость
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой

Звезда "Аншлага" Елена Воробей поделилась с подписчиками неожиданной новостью. Юмористка объявила, что стала бабушкой. Эта новость удивила фолловеров, так как единственной дочке артистки — всего восемнадцать лет.

"Я за коляской в магаз": Елена Воробей стала бабушкой
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Мир. Новости мира
"Аль-Джазира" вычислила преемника Путина
Политика. Новости и аналитика
Мария Захарова похвалила украинского журналиста за честность
Российский шоу-бизнес
Садальский высмеял Эрнста и Маслякова за низкие рейтинги
Ирина Гусакова Китайский кинорежиссёр сняла суровый фильм о COVID-19 Ирина Гусакова Игорь Буккер Разразится ли в Афганистане гражданская война: от кого это зависит Игорь Буккер Усам Оздемиров Пенсионная реформа зашла слишком далеко, так как "пришлась не ко двору" Усам Оздемиров
Общество
Собчак прокомментировала уход Путина на самоизоляцию
Мир. Новости мира
Дочь задержанного в Чехии россиянина заявила, что его не передадут Украине
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Российский шоу-бизнес
Борис Краснов перед смертью раскрыл тайны Пугачёвой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников