Китайцы считали "тайный сигнал" Путина Западу

В Китае активно обсуждают переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В КНР предположили, что встреча лидеров двух стран произвела неизгладимое впечатление на США и Европу.

Дружеские отношения России и Белоруссии настораживают Европу и США.

Китайское издания Baijiahao отмечает, что "коллективный Запад" стремится разрушить дружбу Путина и Лукашенко, не понимая, что все тщетно. Наблюдателей это забавляет. Путин, по мнению авторов издания, смеется над коллегами-провокаторами.

В Китае даже считали "тайный знак", который Путин якобы посылает Западу и Америке.

Новости об взаимной интеграции напугали западный мир. СМИ преувеличили проблему и поспешили заявить о "слиянии" России и Белоруссии.

Александр Лукашенко данные сообщения опроверг и сообщил, что "глобального объединения" не планируется.

"Президент России лишь усмехнулся после слов белорусского лидера. Но его усмешка была более красноречивой, чем может показаться. Она выражала презрение к глупым спекуляциям Запада и его стремлению поссорить союзников", — сообщают аналитики Baijiahao.

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