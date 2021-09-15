В Китае активно обсуждают переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. В КНР предположили, что встреча лидеров двух стран произвела неизгладимое впечатление на США и Европу.
Дружеские отношения России и Белоруссии настораживают Европу и США.
Китайское издания Baijiahao отмечает, что "коллективный Запад" стремится разрушить дружбу Путина и Лукашенко, не понимая, что все тщетно. Наблюдателей это забавляет. Путин, по мнению авторов издания, смеется над коллегами-провокаторами.
В Китае даже считали "тайный знак", который Путин якобы посылает Западу и Америке.
Новости об взаимной интеграции напугали западный мир. СМИ преувеличили проблему и поспешили заявить о "слиянии" России и Белоруссии.
Александр Лукашенко данные сообщения опроверг и сообщил, что "глобального объединения" не планируется.
"Президент России лишь усмехнулся после слов белорусского лидера. Но его усмешка была более красноречивой, чем может показаться. Она выражала презрение к глупым спекуляциям Запада и его стремлению поссорить союзников", — сообщают аналитики Baijiahao.
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