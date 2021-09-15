"Наконец-то хорошие новости из России": британцы о самоизоляции Путина

Жители Великобритании прокомментировали уход Владимира Путина на самоизоляцию, ошибочно посчитав, что президент России заразился COVID-19.

Граждане Великобритании узнали из интернет-издания Daily Mail о том, что президент России Владимир Путин вынужден был уйти на самоизоляцию из-за коронавируса. Данная новость впечатлила пользователей интернет-портала, судя по последовавшим комментариям.

"Вирус даже тиранов не щадит! Кто бы мог подумать", — написал комментатор. "Получается, что русская вакцина не работает?", — предположил британец. "Он заразился вирусом, просто нам не говорят", — прокомментировал другой пользователь. "Наконец-то хорошие новости из России", — заявил британец.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин абсолютно здоров и чувствует себя хорошо, несмотря на самоизоляцию.

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