Жители Великобритании прокомментировали уход Владимира Путина на самоизоляцию, ошибочно посчитав, что президент России заразился COVID-19.
Граждане Великобритании узнали из интернет-издания Daily Mail о том, что президент России Владимир Путин вынужден был уйти на самоизоляцию из-за коронавируса. Данная новость впечатлила пользователей интернет-портала, судя по последовавшим комментариям.
"Вирус даже тиранов не щадит! Кто бы мог подумать", — написал комментатор.
"Получается, что русская вакцина не работает?", — предположил британец.
"Он заразился вирусом, просто нам не говорят", — прокомментировал другой пользователь.
"Наконец-то хорошие новости из России", — заявил британец.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин абсолютно здоров и чувствует себя хорошо, несмотря на самоизоляцию.
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