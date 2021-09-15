Песков заявил о необходимости принятия мер в отношении нелегальных мигрантов

Власти должны на постоянной основе принимать меры в отношении нелегальных мигрантов в России, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, они должны приниматься на постоянной основе", — цитирует заявление Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля указал на нехватку трудовых мигрантов в стране.

"Нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности кабинета министров, которые работают над этим", — сказал Дмитрий Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что обеспечение законности в миграционном режиме является абсолютным приоритетом.

Пресс-секретарь президента добавил, что в настоящее время в Кремле принятие каких-то особых мер в этой сфере не обсуждается.

Напомним, 13 сентября в лесополосе под Сергиевым Посадом нашли тело изнасилованной и убитой 67-летней женщины. По подозрению в преступлении задержали двоих граждан Таджикистана.

В настоящее время СКР проверяет законность их нахождения в России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.