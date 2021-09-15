Песков отреагировал на слухи о своём уходе на самоизоляцию вслед за Путиным

После ухода лидера РФ Владимира Путина на вынужденную самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении в Сети стали появляться слухи о том, что вслед за ним на удалённую работу может перейти Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Однако пресс-секретарь российского президента опровергает эту информацию. Он подчеркнул, что самоизоляция ему не нужна, ведь он не находился рядом с заражёнными COVID-19 людьми. Песков продолжит работать в очном формате, его расписание в ближайшее время не изменится.

"Нет, я не был контактный", — приводит слова государственного деятеля РИА Новости.

Кроме того, Дмитрий Песков уточнил, что так же, как и президент России, хорошо себя чувствует.

Добавим, лидер РФ самоизолировался накануне, 14 сентября. В окружении Путина подтвердилось сразу несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе среди привитых людей.

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