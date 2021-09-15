Путина пригласили на саммит по COVID-19

Джо Байден пригласил Владимира Путина на саммит по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Песков ещё не знает, ответит ли на приглашение Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Да, приглашение на этот саммит виртуальное было получено. Оно рассматривается", — сказано в сообщении.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что первый в истории саммит по борьбе с инфекцией COVID-19 пройдёт в виртуальном формате 22 сентября текущего года.

Накануне президент США Джо Байден выразил намерение пригласить на саммит по борьбе с коронавирусом президента России Владимира Путина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.