Парламент Великобритании запретил послу КНР Чжэню Цзегуану появляться в здании парламента. Спикеры палаты лордов и общин объяснили данный запрет санкциями, которые ввёл Пекин на британских парламентариев.
Между тем у китайского посла была запланирована в парламенте Великобритании встреча с представителями партий, которые выражают симпатию Китайской Народной Республике, сообщает газета The Guardian.
"Данный шаг со стороны парламента является подлым и трусливым действием. Санкции против британских политиков — это ответная мера, последовавшая за ограничениями против китайских чиновников по обвинениям в нарушении прав уйгуров", — сообщили в посольстве Китая.
При этом в палате общин отметили, что запрет будет действовать столько же, сколько и санкции. Однако запрет не влияет на проведение совместных мероприятий с послом, они должны проходить за стенами парламента.
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