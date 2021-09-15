Депутат округа "Якиманка" Андрей Морев обвинил партию КПРФ в поддержке репрессий в Белоруссии. Чиновник рассказал, что для Александра Лукашенко и КПРФ репрессии — естественное явление.
"Именно поэтому они поддержали жестокое подавление митингов несогласных с результатами выборов в Белоруссии в 2020 году", — рассказал Морев URA. RU.
Депутат рассказал о заявлении КПРФ в правоте Лукашенко во всех действиях. Во фракции назвали действия белорусского лидера "отеческими", а сам Лукашенко проявил мужество.
Протесты в Белоруссии начались в прошлом году после выборов президента страны. Лукашенко набрал более 80% голосов. В результате граждане Белоруссии вышли на массовые протесты. При разгоне митингов применялись резиновые пули и светошумовые гранаты. Согласно данным, в Минске было возбуждено более тысячи уголовных дел.
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