Депутат уличил КПРФ в поддержке репрессий Лукашенко

Депутат округа "Якиманка" Андрей Морев обвинил партию КПРФ в поддержке репрессий в Белоруссии. Чиновник рассказал, что для Александра Лукашенко и КПРФ репрессии — естественное явление.

"Именно поэтому они поддержали жестокое подавление митингов несогласных с результатами выборов в Белоруссии в 2020 году", — рассказал Морев URA. RU.

Депутат рассказал о заявлении КПРФ в правоте Лукашенко во всех действиях. Во фракции назвали действия белорусского лидера "отеческими", а сам Лукашенко проявил мужество.

Протесты в Белоруссии начались в прошлом году после выборов президента страны. Лукашенко набрал более 80% голосов. В результате граждане Белоруссии вышли на массовые протесты. При разгоне митингов применялись резиновые пули и светошумовые гранаты. Согласно данным, в Минске было возбуждено более тысячи уголовных дел.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.