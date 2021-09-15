Бывшего президента Киргизии обвинили в попытках захвата власти

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, обвиняемый ранее в коррупционных действиях и находящийся под стражей с прошлого года, стал подозреваемым в массовых беспорядках в октябре 2020 года. По словам его адвоката Сергея Слесарева, которые приводит ТАСС, Атамбаев не мог быть причастным к политическому перевороту, так как с августа 2019 года находился под стражей.

В октябре прошлого года Бишкек был охвачен массовыми протестами после итогов парламентских выборов. В последствии, по требованием протестующих экс-президента освободили из под стражи. Но уже через пару дней, 10 октября Атамбаева вновь задержали.

По версии следствия, экс-президент был в сговоре с бывшим премьер-министром Омурбеком Бабановым и другими политиками для захвата власти. В данный момент по делу также проходят экс-глава президентской администрации Фарид Ниязов, охранник экс-президента Канат Сагымбаев и бывший замглавы МВД Курсан Асанов.

Алмазбек Атамбаев с 2011 по 2017 год был главой Киргизии. В 2019 году был задержан по обвинению в крупных коррупционных махинациях. В июне 2020 года был приговорен к заключению на срок 11 лет лишения свободы.

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