Эксперт из Германии назвал главное разочарование Байдена в Зеленском

Ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель рассказал, что больше всего разочаровало лидера США Джо Байдена в действиях украинского президента Владимира Зеленского.

По словам специалиста из Германии, в администрации Байдена низко оценили итоги так называемой "борьбы с олигархами". Эту программу руководитель Украины придумал в начале 2021 года. Байдену не понравилось, что Зеленский решил ограничиться лишь преобразованиями в работе органов исполнительной власти.

Вместо этого лидеру Украины порекомендовали навести порядок в структуре судебной системы и правоохранительных институтах, передаёт РИА Новости.

Несмотря на определенные разногласия, Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому и дальше поддерживать государство в любых начинаниях.

Напомним, что встреча лидеров США и Украины прошла 1 сентября. Во время беседы удалось обозначить пять основных направлений сотрудничества в различных сферах жизни.

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