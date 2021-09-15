Глава МИД РФ Лавров: "Украина всё время что-то клянчит"

После заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Украина постоянно "что-то клянчит" у западных держав.

По его словам, украинские власти должны иметь чувство достоинства, чтобы прекратить выпрашивать регулярную помощь. Он убеждён: многие проблемы можно решить внутри государства.

"Это у них привычка — что-то клянчить у Запада. Вот, мол, дайте денег, пустите нас в НАТО, Евросоюз", — приводит слова Лаврова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Он добавил, что население Украины имеет право на то, чтобы оставаться в числе созидателей, а не просителей "с постоянно вытянутой рукой". По его мнению, власти страны сейчас хотят вывести тему "Северного потока-2" на новый уровень обсуждения с помощью истеричных заявлений. Такое поведение не заслуживает уважения, считает Лавров.

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