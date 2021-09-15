Джо Байден настаивает, что источники американских СМИ дали неверную информацию. Так, по словам лидера США, Си Цзиньпин не отказывался от очной встречи и обсуждения конфликтных вопросов, передаёт агентство Reuters. И назвал сообщения "неправдой".
Ранее источник американского издания Financial Times сообщил, что в ходе телефонных переговоров Вашингтона с Пекином, Си Цзиньпин ответил отказом на предложение Байдена встретиться лично и провести саммит.
По сообщению издания, лидер КНР настоятельно посоветовал Белому дому сменить тон на "менее резкий" в отношении Китая.
Ранее китайская сторона заявила, что готова к встрече с американским лидером. В частности, кроме урегулирования затяжного конфликта между странами, обозначили вопросы для переговоров по:
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