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Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывался с ним встречаться

Политика

Джо Байден настаивает, что источники американских СМИ дали неверную информацию. Так, по словам лидера США, Си Цзиньпин не отказывался от очной встречи и обсуждения конфликтных вопросов, передаёт агентство Reuters. И назвал сообщения "неправдой".

Байден заявил, что Си Цзиньпин не отказывался с ним встречаться

Ранее источник американского издания Financial Times сообщил, что в ходе телефонных переговоров Вашингтона с Пекином, Си Цзиньпин ответил отказом на предложение Байдена встретиться лично и провести саммит.

По сообщению издания, лидер КНР настоятельно посоветовал Белому дому сменить тон на "менее резкий" в отношении Китая. 

Ранее китайская сторона заявила, что готова к встрече с американским лидером. В частности, кроме урегулирования затяжного конфликта между странами, обозначили вопросы для переговоров по: 

  • экологии,
  • экономике,
  • решению проблемы с пандемией COVID-19.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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