В ЛДПР возмутились фейком о почти слетевших с Жириновского штанах

Представители ЛДПР назвали информацию о неловкой ситуации на дебатах, во время которых Владимир Жириновский едва не потерял штаны, чёрным пиаром противников партии.

Пресс-секретарь Владимира Жириновского Александр Дюпин подчеркнул, что российский политик находится в отличной форме. Он ходит на дебаты по два-три раза практически каждый рабочий день. По словам представителя ЛДПР, фейковую новость о брюках распространили из-за удачной кампании партии во время выборов в Государственную Думу.

"В данном случае пытаются раскрутить абсолютно незначительный технический эпизод — расстегнулся специальный ремень, который удерживает на поясе звуковую аппаратуру, Жириновский его поправил — вот и всё", — объяснил курьёз Александр Дюпин, слова которого привели РИА Новости.

Напомним, что ранее в эфире телеканала ТВЦ Жириновский эмоционально критиковал коммунистов, в числе которых оказались:

Владимир Путин,

Михаил Мишустин,

все губернаторы.

После этих слов негодования с политика едва не слетели брюки. Ролик с этими дебатами можно найти в Сети.

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