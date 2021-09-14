"Это невозможно": сенатор оценил идею о трёх выходных после вакцинации

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил о невозможности предоставления обязательных выходных после вакцинации от коронавируса.

Ранее Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) предложил обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением зарплаты после каждого этапа вакцинации от коронавируса, а также в целом после прививок во время пандемии.

"Это невозможно", — сказал Рязанский.

Он объяснил, что скоро начнутся прививки от гриппа для сотрудников многих сфер, среди которых общепит, здравоохранение, образование. Грипп не является пандемией, и если всем работникам предоставлять выходные, то это ударит по бизнесу и обернётся большими расходами для государства.

Рязанский считает, что профильные ведомства не станут вносить изменения в законодательство.

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