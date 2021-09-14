Песков пока не знает, как Путин будет голосовать на выборах после самоизоляции

В Кремле пока не определились с форматом голосования на выборах в Госдуму российского президента Владимира Путина в связи с его уходом на самоизоляцию.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, о том, каким образом будет голосовать президент, станет известно позднее.

"Когда президент примет решение, он сообщит", - цитирует заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, несмотря на переход в режим самоизоляции Владимир Путин «абсолютно здоров» и продолжает работу, как обычно. Единственное изменение – это участие президента в запланированных ранее мероприятиях в режиме видеоконференции.

Напомним, во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Владимиру Путину пришлось уйти на самоизоляцию, так как в его окружении зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. По словам Дмитрия Пескова, решение о самоизоляции президента принято в соответствии с рекомендациями специалистов.

Ранее сообщалось, что весной 2021 года российский президент привился от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V".

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