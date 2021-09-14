"Абсолютно здоров": Песков рассказал о самочувствии Путина после самоизоляции

Российский президент Владимир Путин, заявивший об уходе на самоизоляцию, здоров. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий песков.

"Президент абсолютно здоров", — цитирует заявление Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь подтвердил, что результат ПЦР-теста Владимира Путина был отрицательным.

По словам Дмитрия Пескова, уход президента на самоизоляцию не скажется на его работе за исключением того, что Владимир Путин будет участвовать в запланированных ранее мероприятиях не очно, а в режиме видеоконференции.

Пресс-секретарь рассказал, что решение о самоизоляции президента принято на основании рекомендаций специалистов.

Напомним, 14 сентября в Кремле сообщили, что Владимир Путин вынужден перейти в режим самоизоляции из-за того, что в его окружении выявили случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Днём ранее президент заявил о возможности своего ухода на карантин на встрече с членами паралимпийской сборной РФ. Тогда Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин образно выразился, когда говорил о возможной самоизоляции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.