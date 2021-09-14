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Афганцы протестуют против выселения талибами* жителей Кандагара

Политика

Более тысячи жителей Кандагара выступили против приказа талибов*, согласно которому местные жители должны покинуть свои дома в трехдневный срок.

В частности, в приказе "Талибана"* речь идет о военном гарнизоне, расположенном между районами № 1 и 13 в городе Кандагар. Жителям предписано покинуть свои дома, при этом брать с собой личные вещи запрещено, сообщает афганское информагентство Asvaka.

По данным агенства, "Талибан"* планирует разметить на указанной территории свои подразделения.

«За последние 40 лет многие жители Афганистана остались жить на территории гарнизона, построив там дома. Жители сообщают, что они испытывают финансовые трудности и не могут позволить себе даже еду. Протестующие потребовали от талибов* прекратить это», - говорится в сообщении.

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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