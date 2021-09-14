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Захарова назвала доклад Европарламента о "сдерживании России" аномалией

Политика

Представитель МИД России Мария Захарова в программе Владимира Соловьёва на YouTube прокомментировала доклад Европарламента о "сдерживании России" и возможном непризнании Государственной Думы, которая сформируется на выборах в этом году.

Захарова назвала доклад Европарламента о "сдерживании России" аномалией

По словам российского политика, законно, когда реакция и выводы появляются после нарушений, но у членов Европарламента получилось наоборот. Сначала они заявили, что не признают результаты, если произойдёт фальсификация. Мария Захарова назвала такие действия "какой-то аномалией".

Напомним, что этот доклад обсудят 14 сентября на пленарной сессии в Страсбурге. Если документ примут, в отношении России могут расширить санкции. Авторы проекта, который цитировали журналисты РИА Новости, объяснили свою позицию:

"ЕС вместе с НАТО и международными партнёрами должен сдерживать Россию для поддержания мира и стабильности в Европе и за её пределами".

Выборы в Государственную Думу России пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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