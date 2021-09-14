Британцы посоветовали Прибалтике укрепить оборону против России

Жители Великобритании заявили о возможной угрозе странам Прибалтики со стороны России. Данные заявления поступили в комментариях под статьей британского издания Daily Express об учениях России и Белоруссии "Запад-2021".

Автор статьи выразил опаснение, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии могут привести к вооруженному конфликту. В свою очередь, комментаторы заявили, что угрозе больше всего подвержены страны Прибалтики и призвали их укреплять оборону.

"Путин сделает все в его силах, чтобы защитить своих граждан за рубежом. Так, может их отправить обратно в Россию, чтобы не было необходимости в применении военных средств", — прокомментировал один из пользователей. "Может странам Прибалтики пора начать укреплять свою оборону и больше не надеется на помощь Британии", — заявил читатель. "Честно говоря, все страны живущие по соседству с Россией, должны бояться. Горбатого могила исправит, особенно после Крыма", — сказано в сообщении.

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