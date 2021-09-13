Аналитик рассказал о падении доверия России к Судану

Военный аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что доверие России к Судану упало после того, как власти этой страны попросили у Москвы экономическую помощь в обмен на строительство базы российского Военно-морского флота.

Власти Судана хотят внести правки в соглашение о расположении российской базы ВМФ в Порт-Судане. Руководство страны предложило продлить срок аренды до 25 лет, но взамен просит от Москвы экономическую помощь.

По словам Сивкова, Судан в одностороннем порядке решил завысить стоимость проекта.

"Сегодня база там построена, а завтра её уже может не быть — они могут отказать в её использовании", — сообщил аналитик в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт считает, что России нужна база в Судане, но в свете минувших событий непонятно, как дорого обойдётся этот проект, ибо власти африканской страны фактически повышают стоимость. Теперь нужно выяснить, какой объем помощи они хотят и готовы ли гарантировать соблюдение договора, подчеркнул Сивков.

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