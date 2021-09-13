EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
У сына Кристины Орбакайте обнаружили опухоль в желчном пузыре
Авиарейсы в Испанию и Словакию запустят в России с конца сентября
Калашникова обвинила родственников Краснова в равнодушии и меркантильности
Литовские "паспорта возможностей" провоцируют протесты, заявил эксперт
Источник: РФ пока не намерена возобновлять регулярное авиасообщение с Кабулом
"Выдающийся человек": Надежда Бабкина вспомнила добрым словом Лужкова
Сергей Миронов предложил отменить ипотеку в России
Василий Уткин раскритиковал памятник картошке в Белоруссии
Генерал СБУ рассказал, как будет обороняться Киев в случае войны с РФ

В Госдуме заявили, что за депортацию мигрантов должны отвечать работодатели

Политика

Зампредседателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий предложил перенести ответственность за нарушения трудовых мигрантов с государства на работодателей.

В Госдуме заявили, что за депортацию мигрантов должны отвечать работодатели

По словам российского политика, трудовым мигрантам и их начальникам надо предоставить комфортные условия. Он убеждён, что работодателей необходимо обязать предоставлять приезжим людям все социальные услуги. Также Виктор Водолацкий с грустью отметил, что наша страна пока нуждается в подобной трудовой силе.

"Если человек нарушает, не государство должно тратить свои деньги на депортацию, а именно тот работодатель, который должен делать на территории СНГ профессиональный отбор", — добавил политик в эфире "Радио 1".

Ранее депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв в Twitter поделился предложением создать лагеря для трудовых мигрантов. Кроме того, политик выступил за более жёсткие законы. Депутат убеждён, что государство должно обратить внимание на миграционную проблему.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Незаконные мигранты: Преступление и наказание
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Россия впервые использовала боевых роботов на учениях с людьми
Олег Шаумаров: "Джаз — это музыка, которая сейчас играет в туалете в торговом центре"
В Госдуме заявили, что за депортацию мигрантов должны отвечать работодатели
У сына Кристины Орбакайте обнаружили опухоль в желчном пузыре
В Совфеде заявили о сопоставимости трат на выборы и вмешательство в них извне
Дистрофией Фукса часто страдают люди старше 30 лет
Авиарейсы в Испанию и Словакию запустят в России с конца сентября
Калашникова обвинила родственников Краснова в равнодушии и меркантильности
Последствия возможного ухода Путина на карантин оценил аналитик
Литовские "паспорта возможностей" провоцируют протесты, заявил эксперт
Популярное
Мир. Новости мира
В Германии заявили об оскорблении Меркель президентом Польши

Поведение польского президента Анджея Дуды во время недавнего визита канцлера Ангелы Меркель было оскорблением, считают в Германии.

В Германии заявили об оскорблении Меркель президентом Польши
В Чехии арестовали участника "Крымской весны" Александра Франчетти
Мир. Новости мира
В Чехии арестовали участника "Крымской весны" Александра Франчетти
Политика. Новости и аналитика
Путин признался, что может уйти на карантин из-за COVID-19
Мир. Новости мира
"Мерзавцы мелочные": западные политики вывели Лукашенко из себя
Ирина Гусакова Афганская художница создала образ падения родины Ирина Гусакова Василий Амирджанов Сергей Лавров рассказал о составляющих патриотизма Василий Амирджанов Игорь Буккер Это не аллергия: выявлено редкое, но опасное последствие COVID-19 Игорь Буккер
Общество
Уфимские власти ответили маме ребёнка, у которого хотели забрать портфель
Экономика и бизнес
Эксперт Землянский рассказал о цене российского газа для Германии
Эксперт прокомментировал слова Витренко о высокой закупочной цене газа
Экономика и бизнес
Эксперт прокомментировал слова Витренко о высокой закупочной цене газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников