В Госдуме заявили, что за депортацию мигрантов должны отвечать работодатели

Зампредседателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий предложил перенести ответственность за нарушения трудовых мигрантов с государства на работодателей.

По словам российского политика, трудовым мигрантам и их начальникам надо предоставить комфортные условия. Он убеждён, что работодателей необходимо обязать предоставлять приезжим людям все социальные услуги. Также Виктор Водолацкий с грустью отметил, что наша страна пока нуждается в подобной трудовой силе.

"Если человек нарушает, не государство должно тратить свои деньги на депортацию, а именно тот работодатель, который должен делать на территории СНГ профессиональный отбор", — добавил политик в эфире "Радио 1".

Ранее депутат Государственной Думы Алексей Журавлёв в Twitter поделился предложением создать лагеря для трудовых мигрантов. Кроме того, политик выступил за более жёсткие законы. Депутат убеждён, что государство должно обратить внимание на миграционную проблему.

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