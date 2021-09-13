В Совфеде заявили о сопоставимости трат на выборы и вмешательство в них извне

Объём средств, выделяемых из-за рубежа на деструктивное вмешательство в российские выборы, сопоставим с расходами РФ на их организацию. Об этом сообщил глава Созданной в Совфеде временной комиссии по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела страны Андрей Климов.

"Суммы финансирования деструктивной деятельности в части российских выборов сопоставимы в деньгах с суммами, которые мы тратим здесь, в России официально на проведение этих выборов", — цитирует заявление сенатора ТАСС.

По информации зампредседателя ЦИК Николая Булаева, затраты на выборы депутатов Госдумы из федерального бюджета составили около 21,4 млрд рублей.

Напомним, 10 сентября в МИД РФ вызвали американского посла Джона Салливана. В министерстве дипломату предъявили доказательства нарушения российского законодательства американскими цифровыми гигантами в преддверии выборов.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил Джону Салливану о недопустимости вмешательства США во внутренние дела России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.