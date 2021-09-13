Эксперт рассказал о последствиях возможного ухода Путина на карантин

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин рассказал, что произойдёт, если президент России Владимир Путин уйдёт на карантин.

Ранее лидер страны не исключил, что может уйти на карантин, поскольку в его окружении многие заболевают коронавирусом. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин выразился образно, когда сказал об уходе на карантин.

"Я думаю, что здесь многое будет зависеть оттого, как в СМИ будет подаваться возможный карантин лидера. Давайте не забывать, что лидер не ушёл на карантин, а только предупредил, что есть такая возможность. С технической точки зрения разница между карантином и дистанционным общением практически несущественная. За время пандемии основной формой взаимоотношения политических лидеров с общественным мнением и с их сторонникам стало дистанционное. И мы к этому все привыкли. В техническом плане карантин мало чем отличается от "дистанционки". Он практически ничем не отличается, кроме одного: "дистанционка" предполагает возможность перехода в другой режим — чередование дистанционного и прямого общения, а карантин в отличие от "дистанционки" предполагает, что вот эта дистанционная форма будет сохраняться в течение определённого времени", — сообщил Зудин в беседе с изданием Pravda. Ru.

Эксперт убеждён, что за время пребывания Путина у власти ему удалось выстроить устойчивую систему, которая может какое-то время работать и без его участия.

"За все время пребывания Владимира Путина у власти и в качестве президента, и в качестве премьер-министра неоднократно возникали ситуации, когда ему по разным причинам приходилось оставлять хозяйство. И в таких случаях ничего не происходило. Система, которая была выстроена Владимиром Путиным и его соратниками за последние 20 лет, демонстрирует высокий уровень устойчивости и в настоящее время она неизмеримо более устойчивая, чем это было первоначально. Владимир Путин один раз или пару раз делал заявление о том, что даже в том случае, если он отойдёт непосредственно от управления государством, ничего катастрофического не произойдёт, ничего не обвалится и не развалится", — сказал старший преподаватель МГИМО МИД РФ.

Если Путин все-таки уйдёт на карантин, то некоторые средства массовой информации могут подать эту новость, как показатель ослабления режима, считает Зудин.

"Но здесь есть одно важное уточняющее обстоятельство: многое будет зависеть оттого, каким образом вот этот карантин в том случае, если все-таки он появится, будет подаваться СМИ, и в какой тональности он будет обсуждаться в социальных сетях. Можно предположить, что зарубежные средства массовой информации и несистемная оппозиция, а также их сторонники в социальных сетях начнут максимально эксплуатировать эту тему и подавать её как показатель ослабления российского политического режима, ослабления вертикали власти и нагнетать всякого рода страхи, ужасы и катастрофические настроения. И здесь будет главным то, насколько эффективным окажется противодействие такого рода нагнетанию всяческих панических и катастрофических настроений", — отметил эксперт.

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