Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин рассказал, что произойдёт, если президент России Владимир Путин уйдёт на карантин.
Ранее лидер страны не исключил, что может уйти на карантин, поскольку в его окружении многие заболевают коронавирусом. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что Путин выразился образно, когда сказал об уходе на карантин.
"Я думаю, что здесь многое будет зависеть оттого, как в СМИ будет подаваться возможный карантин лидера. Давайте не забывать, что лидер не ушёл на карантин, а только предупредил, что есть такая возможность. С технической точки зрения разница между карантином и дистанционным общением практически несущественная. За время пандемии основной формой взаимоотношения политических лидеров с общественным мнением и с их сторонникам стало дистанционное. И мы к этому все привыкли. В техническом плане карантин мало чем отличается от "дистанционки". Он практически ничем не отличается, кроме одного: "дистанционка" предполагает возможность перехода в другой режим — чередование дистанционного и прямого общения, а карантин в отличие от "дистанционки" предполагает, что вот эта дистанционная форма будет сохраняться в течение определённого времени", — сообщил Зудин в беседе с изданием Pravda. Ru.
Эксперт убеждён, что за время пребывания Путина у власти ему удалось выстроить устойчивую систему, которая может какое-то время работать и без его участия.
"За все время пребывания Владимира Путина у власти и в качестве президента, и в качестве премьер-министра неоднократно возникали ситуации, когда ему по разным причинам приходилось оставлять хозяйство. И в таких случаях ничего не происходило. Система, которая была выстроена Владимиром Путиным и его соратниками за последние 20 лет, демонстрирует высокий уровень устойчивости и в настоящее время она неизмеримо более устойчивая, чем это было первоначально. Владимир Путин один раз или пару раз делал заявление о том, что даже в том случае, если он отойдёт непосредственно от управления государством, ничего катастрофического не произойдёт, ничего не обвалится и не развалится", — сказал старший преподаватель МГИМО МИД РФ.
Если Путин все-таки уйдёт на карантин, то некоторые средства массовой информации могут подать эту новость, как показатель ослабления режима, считает Зудин.
"Но здесь есть одно важное уточняющее обстоятельство: многое будет зависеть оттого, каким образом вот этот карантин в том случае, если все-таки он появится, будет подаваться СМИ, и в какой тональности он будет обсуждаться в социальных сетях. Можно предположить, что зарубежные средства массовой информации и несистемная оппозиция, а также их сторонники в социальных сетях начнут максимально эксплуатировать эту тему и подавать её как показатель ослабления российского политического режима, ослабления вертикали власти и нагнетать всякого рода страхи, ужасы и катастрофические настроения. И здесь будет главным то, насколько эффективным окажется противодействие такого рода нагнетанию всяческих панических и катастрофических настроений", — отметил эксперт.
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