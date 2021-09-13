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Талибы* высказались о возобновлении полетов в Россию

Политика

Участники радикального движения "Талибан"* изъявили желание возобновить с Россией и Турцией авиасообщение. Такое заявление сделал официальный представитель талибов* Сухейль Шахин.

"Да, мы хотим, чтобы авиасообщение возобновилось с обеими странами. Я не знаю подробностей о дате возобновления, но мы хотим, чтобы эти рейсы начались", — цитирует РИА Новости слова представителя талибов.

Вместе с тем на вопрос журналиста об ожидании гуманитарной помощи для Афганистан из России и Турции, Сухейль Шахин затруднился дать комментарий.

Напомним, по данным МИД Катара, международный аэропорт Кабула практически восстановлен. На сегодняшний день возобновлены внутренние и международные авиарейсы.

*запрещенная в России террористическая организация

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Автор: Алина Ибрагимова, Куратор: Олег Артюков
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