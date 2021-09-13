Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин образно выразился, когда говорил о том, что не исключает своего ухода на карантин из-за обострения ситуации с коронавирусом в его окружении.
На встрече с паралимпийцами в Кремле Путин сообщил, что в его окружении многие заразились COVID-19. Он добавил, что может сам уйти на карантин, поскольку вокруг него болеет много людей.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства выразился "образно".
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