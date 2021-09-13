В Британии назвали время встречи Байдена с Джонсоном

Источники газеты The Times назвали примерное время встречи лидера США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По предварительным данным, это произойдёт в последних числах сентября.

В конце месяца Джонсон планирует посетить Генеральную ассамблею ООН в Америке. После этого мероприятия, скорее всего, состоятся переговоры. Как сообщает The Times, представители премьер-министра Великобритании уже связались с помощниками президента США, чтобы уточнить все подробности предстоящего диалога. С большой вероятностью встреча пройдёт в Белом доме.

Ранее английский премьер намекал, что намерен устроить "перезагрузку" в отношениях между Великобританией и США. По его словам, Америка по-прежнему остаётся лидером свободного мира и имеет огромное влияние на другие государства.

Джонсон отметил, что есть проблемы, которые он может решить только совместно с Байденом.

На переговорах президент США поднимет тему взаимоотношений с Китаем. Он потребует, чтобы премьер-министр Британии занимал более жёсткую позицию, контактируя с политиками из Пекина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.