Источники газеты The Times назвали примерное время встречи лидера США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По предварительным данным, это произойдёт в последних числах сентября.
В конце месяца Джонсон планирует посетить Генеральную ассамблею ООН в Америке. После этого мероприятия, скорее всего, состоятся переговоры. Как сообщает The Times, представители премьер-министра Великобритании уже связались с помощниками президента США, чтобы уточнить все подробности предстоящего диалога. С большой вероятностью встреча пройдёт в Белом доме.
Джонсон отметил, что есть проблемы, которые он может решить только совместно с Байденом.
На переговорах президент США поднимет тему взаимоотношений с Китаем. Он потребует, чтобы премьер-министр Британии занимал более жёсткую позицию, контактируя с политиками из Пекина.
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