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Путин заявил, что Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике

Политика

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал решение судей по художественной гимнастике на Олимпиаде, которая прошла в этом году в Токио.

Путин заявил, что Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике

В эфире телеканале "Россия-1" показали реакцию президента России Владимира Путина на ситуацию с итогами олимпиады по художественной гимнастике. Политик призвал жюри объяснить, как они выставляли оценки. Руководитель возмутился:

"Шесть минут считали. Обычно счёт идёт полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали. Счетоводы!".

Также президент добавил, что судьи не предоставили протоколы, как будто прошло не соревнование, а военные учения. Владимир Путин подчеркнул, что наша страна не утратила лидерство в художественной гимнастике.

Напомним, что седьмого августа российская спортсменка Дина Аверина заняла на олимпиаде второе место, в то время как израильская участница Лина Ашрам получила золото. На выступлении она потеряла ленту. Технический комитет FIG оценил результаты как справедливые.

"Моя совесть чиста. Я до сих пор надеялась и надеюсь, что выиграю. Я прошла четыре вида хорошо для себя, без потерь. На сегодняшний день я выиграла", — прокомментировала решение жюри Дина Аверина для Sport24.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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