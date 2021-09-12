Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендации Австралии, по которым детям разрешено менять гендер вне зависимости от мнения родителей. Российский политик назвала такие действия властей "вседозволенностью порока", а также сравнила их с нацистами.
По словам Марии Захаровой, западное руководство экспериментирует на детях, которым навязывают выбор гендерной идентичности. Практика существует в таких странах, как:
Представитель МИД убеждена, что несовершеннолетние получают извращённое понимание пола и гендера через медиа. По мнению Марии Захаровой, такой выбор нельзя назвать свободой. Более того, политик сравнила решения властей с поведением поклонников евгеники.
"Нынешний либеральный Левиафан пошёл дальше. Задача ещё более человеконенавистническая — не вывести нового человека, а заставить человека изменить самого себя, отрекаясь от собственной идентичности и порабощаясь. Так зло над нами ещё не потешалось", — добавила Мария Захарова в интервью "Российской газете".
Ранее члены Городского совета Виктории проверили детские книги и игрушки на гендерные рекомендации. Власти выступили за запрет слов "мальчик" и "девочка". В ходе этой программы все произведения остались в библиотеке.
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