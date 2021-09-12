Захарова о разрешении детям менять гендер: "Так зло над нами ещё не потешалось"

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендации Австралии, по которым детям разрешено менять гендер вне зависимости от мнения родителей. Российский политик назвала такие действия властей "вседозволенностью порока", а также сравнила их с нацистами.

По словам Марии Захаровой, западное руководство экспериментирует на детях, которым навязывают выбор гендерной идентичности. Практика существует в таких странах, как:

Дания;

Шотландия;

Англия;

Австралия.

Представитель МИД убеждена, что несовершеннолетние получают извращённое понимание пола и гендера через медиа. По мнению Марии Захаровой, такой выбор нельзя назвать свободой. Более того, политик сравнила решения властей с поведением поклонников евгеники.

"Нынешний либеральный Левиафан пошёл дальше. Задача ещё более человеконенавистническая — не вывести нового человека, а заставить человека изменить самого себя, отрекаясь от собственной идентичности и порабощаясь. Так зло над нами ещё не потешалось", — добавила Мария Захарова в интервью "Российской газете".

Ранее члены Городского совета Виктории проверили детские книги и игрушки на гендерные рекомендации. Власти выступили за запрет слов "мальчик" и "девочка". В ходе этой программы все произведения остались в библиотеке.

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