Володин высказался о Зеленском: "Привык шутить и играть роли"

Российский политик Вячеслав Володин возмутился словами украинского лидера Владимира Зеленского о возможной войне между странами. Свою позицию по этому вопросу председатель Государственной Думы высказал в Telegram.

По словам Вячеслава Володина, заявление президента Украины показало, что из-за него у граждан этой страны проблем будет больше, чем прежде. Политик убеждён, что Владимир Зеленский не планирует укреплять связь народа, разделяет его.

"Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли — должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной", — заявил председатель.

Также он указал членам Евросоюза на неподобающее поведение руководителя, который хочет к ним попасть. Вячеслав Володин призвал страны ЕС не игнорировать ситуацию в Украине, поскольку уже их граждане могут стать частью войны.

Российский политик подчеркнул, что Россию и Украину объединяют:

история;

культура;

вера;

русский язык.

Напомним, что десятого сентября Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming утвердительно ответил на вопрос о возможности полномасштабной войны с Россией:

"Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть… Это будет самой большой ошибкой России".

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