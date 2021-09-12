Российский политик Вячеслав Володин возмутился словами украинского лидера Владимира Зеленского о возможной войне между странами. Свою позицию по этому вопросу председатель Государственной Думы высказал в Telegram.
По словам Вячеслава Володина, заявление президента Украины показало, что из-за него у граждан этой страны проблем будет больше, чем прежде. Политик убеждён, что Владимир Зеленский не планирует укреплять связь народа, разделяет его.
"Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли — должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной", — заявил председатель.
Также он указал членам Евросоюза на неподобающее поведение руководителя, который хочет к ним попасть. Вячеслав Володин призвал страны ЕС не игнорировать ситуацию в Украине, поскольку уже их граждане могут стать частью войны.
Российский политик подчеркнул, что Россию и Украину объединяют:
Напомним, что десятого сентября Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming утвердительно ответил на вопрос о возможности полномасштабной войны с Россией:
"Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть… Это будет самой большой ошибкой России".
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