Лавров рассказал, что талибы не стремятся к узурпации власти

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "Талибан"* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) не планирует узурпировать власть. Заявление прозвучало на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021".

Лавров одобрительно отреагировал на заявления талибов о том, что они не собираются узурпировать власть. Их цель — сделать правительство инклюзивным, отметил министр.

По словам главы МИД, намерение талибов бороться с террористами из ИГ* и Аль-Каиды* (запрещенные в России террористические организации) "пока ничем не было опровергнуто".

Руководитель внешнеполитического ведомства РФ убежден, что для разрешения нынешней ситуации в Афганистане нужно объединить в политическом процессе пуштунов, узбеков, зарейцев и таджиков.

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