В Госдуме назвали популистскими предложения после взрыва в Ногинске

В Ногинске восьмого сентября произошёл взрыв газа. В результате происшествия погибли семь человек, пострадали — 12. Эта трагедия побудила законотворцев вернуться к своим идеям, большую часть которых невозможно реализовать. Их прокомментировал председатель комитета Государственной Думы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

Например, некоторые эксперты предложили заменить все плиты на электрические. По словам председателя, это обойдётся в триллионы рублей, что нереально. Ещё "горячие головы" заявили об обязанности россиян ставить датчики. Эту идею Сергей Пахомов тоже не одобрил. На это, по его расчётам, уйдёт сотни миллиардов рублей.

"Всё-таки, от популистских предложений надо переходить к реальности", — отметил специалист.

Также он раскритиковал предложение депутата Елены Вторыгиной. Она подумала, что можно давать тепло при десяти градусах, а не восьми, как в наше время. Кроме того, такая температура должна продержаться три дня вместо пяти положенных. Сергей Пахомов пояснил, что погода в нашей стране переменчивая, людям будет некомфортно.

По его мнению, необходимо внедрять новые технологии, чтобы система отопления в доме могла сама изменять температуру, подстраиваться под погоду. Специалист объяснил в беседе с журналистами "Радио 1":

"Мы нашу систему приведём в такое состояние, когда она сможет регулировать температуру подачи теплоносителя — то есть снижать нагрев, если жарко, и увеличивать в холода".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.