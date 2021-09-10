Правозащитники одобрили новый законопроект о педофилии

Правозащитники Ева Меркачева и Алексей Мельников поддержали законопроект, расширяющий понятие "педофилия" с 14 до 18 лет.

Ранее депутаты Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также сенатор Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, который вводит пожизненное заключение за педофилию. Также законодательная инициатива предполагает распространение максимального наказания в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет.

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, это правильно, что депутаты предлагают увеличить возраст педофилии с 14 до 18 лет, потому что многие преступления совершаются в отношении подростков 15-16 лет. До сих пор люди, которые растлили детей старше 14 лет, не относились к педофилам, сообщила она в беседе с РИА Новости.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников назвал предложенный депутатами законопроект правильным и необходимым для защиты детей. Недавние событие, которые произошли в российских регионах, требуют незамедлительных мер, добавил он.

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