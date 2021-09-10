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В Госдуме оценили слова Зеленского о войне с Россией

Политика

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной войне между Украиной и Россией по вине Москвы. Она отметила, что такие заявления являются угрозой жителям Донбасса.

В Госдуме оценили слова Зеленского о войне с Россией

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не исключает полномасштабную войну с Россией. Если это случится по инициативе российской стороны, то "будет самой большой ошибкой РФ".

По словам Паниной, заявление украинского президента следует рассматривать в качестве угрозы жителям Донбасса. Она считает, что Украина не рассталась с планами о блицкриге, а это угрожает миру и безопасности в Европе.

Панина добавила, что слова Зеленского нужно рассматривать в контексте с высказыванием чиновников из его окружения. Так, на днях секретарь СНБО Алексей Данилов говорил о способности Вооружённых сил Украины захватить Донецк и Луганск.

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Зеленский допустил вероятность начала полномасштабной войны с Россией
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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