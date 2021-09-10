Песков: речи о единой валюте России и Белоруссии не идет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что перспективы появления единой валюты Российской Федерации и Белоруссии пока отсутствуют.

"Пока об этом речи не идет", — цитирует Интерфакс ответ Дмитрия Пескова на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что они с Владимиром Путиным не исключают возможность появления единой валюты. Однако, по просьбе Центробанка РФ и Нацбанка Белоруссии данный вопрос был отложен.

"Когда мы изучали эту проблему, тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили к этому вопросу пока не подходить. Мы с Владимиров Путиным, услышав их, отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся ", — прокомментировал Александр Лукашенко.

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