Мишустин: общая цель РФ и Белоруссии - добиться роста экономик

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия преследуют общую цель — добиться роста экономик, но сохранить суверенитет.

На заседании Совета министров Союзного государства Мишустин заявил, что у Москвы и Минска общая цель — добиться роста экономик, повысить благосостояние людей и сохранить суверенитет стран.

По словам Мишустина, интеграция в рамках Союзного государства даст очевидные преимущества всем. Так, у предпринимателей появятся новые возможности для ведения бизнеса и условия для реализации перспективных инициатив в различных отраслях экономики.

Премьер уверен, что интеграция двух стран приведет к улучшению благосостояния граждан Союзного государства.

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