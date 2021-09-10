Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия преследуют общую цель — добиться роста экономик, но сохранить суверенитет.
На заседании Совета министров Союзного государства Мишустин заявил, что у Москвы и Минска общая цель — добиться роста экономик, повысить благосостояние людей и сохранить суверенитет стран.
По словам Мишустина, интеграция в рамках Союзного государства даст очевидные преимущества всем. Так, у предпринимателей появятся новые возможности для ведения бизнеса и условия для реализации перспективных инициатив в различных отраслях экономики.
Премьер уверен, что интеграция двух стран приведет к улучшению благосостояния граждан Союзного государства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Вчера при трагических обстоятельствах погиб министр МЧС России Евгений Зиничев. Помимо официальной версии его смерти, имеется и альтернативная.